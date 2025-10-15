Salarios, deuda y consumo: lo que no resolverá el acuerdo con Trump

Aún resta definir en qué consistirá la ayuda económica y financiera que provendrá del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Javier Milei ya vende su pacto con Donald Trump como lo necesario para alcanzar la estabilización. Lo que no dice es que se trata del segundo pedido de dólares del año por parte de su gestión (el primero al Fondo Monetario Internacional) para contar con poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario y mantener el precio del dólar artificialmente bajo. A cambio, endeuda al país por décadas.

En paralelo, la economía vive un período de recesión (contracción) que ni todos los dólares que puede darle Trump a Milei harán revertir la situación, salvo que se cambie el rumbo económico. Al respecto, el último Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una caída del 0,1% en julio. Se trató del tercer mes consecutivo de descenso.

Si bien el organismo estadístico publicará los números de agosto la próxima semana, hay otros indicadores económicos que revelan que la caída continuará. Por ejemplo, según un relevamiento de Focus Market, una consultora especializada en consumo, las ventas de productos básicos registró una caída de 7,9% en septiembre respecto del mes anterior.

Salarios

Por otro lado, el ritmo de acuerdos paritarios anuales o anualizados, que había registrado un rebote en abril, observó una "caída constante en todos los meses subsiguientes y se ubicó en torno al 21,1% en septiembre, siendo el nivel más bajo de todo el ciclo”, según señaló un informe de la consultora Ecolatina. En esa línea, un documento publicado por el Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía detalló que los salarios y las jubilaciones, al mes de septiembre, “no logran recuperar nada de lo perdido” desde el inicio del gobierno de Milei, en diciembre de 2023.

Con relación al salario del sector público, se ubica 19% por debajo del nivel de diciembre del 2023 y acumula 10 meses en ese mismo nivel. Cada trabajador del sector público perdió $ 8,1 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

Por su parte, el salario del sector privado tampoco repuntó: se estancó cinco puntos por debajo del nivel que tenía al asumir Milei y, al igual que el de la administración pública, hace 10 meses que no crece. Es decir, que desde diciembre del 2023 cada trabajador acumula una pérdida de $1,7 millones.

Deuda familiar

El último informe sobre entidades bancarias del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que la morosidad creció por noveno mes consecutivo en julio. El dato más alarmante es que en familias alcanzó un nuevo récord desde que hay registros.

Según el documento, el ratio de irregularidad en los préstamos a familias escaló al 5,7%, el valor más alto desde que la autoridad monetaria comenzó la serie, en enero de 2010. En junio la cifra había sido del 5,1%.

En cuanto al segmento de empresas, la morosidad en julio fue del 3,2%, más del doble en comparación con el último mínimo de 1,5% alcanzado en octubre del año pasado.