Diputados citan a Luis Caputo, Mario Lugones y Karina Milei

La Cámara de Diputados convocó para este miércoles a dos sesiones especiales con el fin de interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Salud, Mario Lugones; y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La citación, comunicada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, responde a resoluciones aprobadas en la última deliberación del cuerpo.

A las 12 está prevista la interpelación a Caputo, impulsada por la oposición para que explique los acuerdos de swap con el Tesoro de Estados Unidos. El proyecto fue aprobado con 131 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención. Su autor, Itai Hagman (UxP), advirtió: “No sabemos qué están negociando ni a cambio de qué”, y reclamó precisiones sobre la asistencia financiera de Washington.

No es la primera vez que se reclama la presencia de Caputo. En abril ya había sido citado por la causa de la criptomoneda Libra, pero no asistió.

Más tarde, a las 14, deberán presentarse Lugones y Karina Milei, citados a raíz de los audios atribuidos al extitular de Andis, Diego Spagnuolo. Aunque su cargo no es formalmente ministerial, la oposición sostiene que Karina Milei tiene jerarquía equivalente y debe responder en el recinto.

Cabe mencionar que para habilitar ambas sesiones, la oposición deberá reunir quórum de 129 diputados, un objetivo incierto en pleno contexto electoral.