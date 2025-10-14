Rechazaron definitivamente la reimpresión de boletas de LLA

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que no dan los tiempos previstos por la ley para hacer una reimpresión de las Boletas Únicas Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego que se bajara de la carrera el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert.

En su resolución, la CNE argumentó que, con la aplicación de la BUP, tanto el proceso de diseño como su aprobación e impresión de las boletas requieren de una serie de actos y etapas procesales específicas que están reglamentadas en el Código Electoral Nacional. “En este sentido, de acuerdo con el informe técnico de las autoridades del Correo, la fecha límite para dar inicio a la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires, es el próximo 16 de octubre y el proceso de reimpresión de las nuevas boletas duraría al menos cinco días”, explicó.

De este modo, el plazo para que fuera posible responder al pedido de reimpresión se terminó el pasado 10 de octubre. Por lo tanto, la apelación que recién fue elevada al Tribunal el sábado 11, quedó fuera de fecha.

“Por tales motivos, la Cámara Nacional Electoral declaró que el planteo de reimprimir la BUP de Buenos Aires es de cumplimiento imposible y por ende, carece de interés jurídico actual pronunciarse sobre la apelación presentada”, concluyó la Cámara.

De esta manera, la CNE ratificó la decisión la Junta Electoral bonaerense conocida el jueves pasado. En su fallo, firmado, entre otros, por el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, la Junta rechazó el planteo de LLA por “temporal y jurídicamente inviable”.

“Es fácticamente imposible (reimprimir las boletas), pondría en riesgo las elecciones del 26 de octubre”, complementó el magistrado en diálogo con Futurock antes de conocerse el fallo de la CNE.

La argumentación se basa en “informes del Gobierno nacional, la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y la opinión mayoritaria de las agrupaciones políticas” reunidas en audiencia pública. “No se trata sólo de imprimir. Se necesita auditar, aprobar los modelos, armar los bolsines nuevamente, y todo esto no es viable en el tiempo que queda antes de la elección”, concluyó Ramos Padilla.