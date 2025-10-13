Denuncian el uso de instalaciones del Ejército para beneficiar a privados

El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, cedió las instalaciones del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef) para que sean utilizadas de estacionamiento por el Quilmes Rock.

Los organizadores del evento, que se desarrolló en abril en Tecnópolis (al lado del Citedef), contrataron a una empresa tecnológica que no le fue difícil que los militares le cedieran el terreno para sus negocios.

Cabe destacar que en ese predio militar se trabaja en el mantenimiento de las capacidades científicas y en el desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa. Las hectáreas que albergan al instituto, creado por Perón en 1954, contienen información confidencial y de relevancia. En consecuencia, el polo de investigación es zona restringida a la población civil.

Ante esa situación, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció a Luis Petri por malversación de fondos públicos. Según la presentación judicial, la maniobra habría generado más de 80.000.000 de pesos en ingresos que nunca fueron informados oficialmente.

Este escándalo se suma a la advertencia de Guillermo Carmona: el exsecretario de Malvinas denunció que Petri habilitó una colaboración académica entre la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) y el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas.