Milei difundió otra fake news

Nuevamente Javier Milei difundió una noticia falsa fabricada por su candidato a diputado nacional Alejandro Fargosi. El aspirante al Congreso por CABA había falsificado una tapa del diario Clarín que informaba sobre la decisión de Néstor Kirchner de pagarle al FMI en 2005.

La fake news la inició Fargosi. “Memoria”, se limitó a escribir el economista en un posteo en su cuenta de X donde compartió una tapa de Clarín a la que, de forma burda y con tipografía claramente diferente, se superpuso el texto “Kirchner para al FMI al 4% tomando deuda con (Hugo) Chávez al 16%”.

El Presidente levantó la fake news desde su cuenta, dando por cierto el titular de Fargosi. “Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela...Genios de las finanzas”, lanzó.

Luego, el usuario @JuanCuzzolino le respondió con la tapa original del 18 de diciembre de 2005, que tenía el título “Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI”.

No es la primera vez que Milei difunde noticias falsas. En septiembre del año pasado había difundido que 17 militantes kirchneristas habían sido detenidos por iniciar incendios en Córdoba, pero luego se constató que hubo solo una persona apresada y no tenía afiliación política. Además, siempre remarca que sacó 12 millones de personas de la pobreza sin ningún sustento en estadísticas.