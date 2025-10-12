Fuerza Patria crece en Buenos Aires y profundiza la crisis del oficialismo

A solo dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió todas las alarmas en la Casa Rosada. El estudio, realizado por la consultora Nueva Comunicación, muestra una ventaja de casi 15 puntos para Fuerza Patria, encabezada por Jorge Taiana, frente a la lista de La Libertad Avanza, que lleva a Diego Santilli y Karen Reichardt.

Según el relevamiento, Taiana alcanza un 43,1% de intención de voto, mientras que la fórmula libertaria apenas llega al 28,3%. La diferencia en el distrito más poblado del país, considerado “la madre de todas las batallas” electorales, representa un duro golpe para el oficialismo, que necesita consolidar su presencia en el Congreso para sostener su agenda.

Un escenario adverso en el principal distrito

De acuerdo al estudio, en un lejano tercer lugar aparece Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) con 4,1%, seguido por Florencio Randazzo (Provincias Unidas) con 3,3%. El sondeo también refleja un 10,6% de indecisos, un caudal que se vuelve decisivo en la recta final de la campaña. Sin embargo, incluso si ese segmento se inclinara mayoritariamente por el oficialismo, la diferencia seguiría siendo difícil de remontar.

El panorama bonaerense se suma a otros estudios que marcan un deterioro en la imagen presidencial y un creciente malestar social frente a la situación económica. La inflación persistente, la falta de respuestas concretas y la improvisación en la gestión alimentan un clima de desconfianza que se traduce en las encuestas.

El desgaste de la gestión y la pérdida de apoyo

Lejos de la épica prometida, el oficialismo enfrenta en Buenos Aires un escenario que desnuda sus debilidades: pérdida de apoyo en los sectores populares, desgaste en la clase media y una oposición que capitaliza el desencanto. La “madre de todas las batallas” parece perfilarse, por ahora, como la madre de todas las derrotas para el gobierno nacional.

La encuesta de Nueva Comunicación no solo mide intención de voto, también refleja percepciones negativas sobre la gestión económica y la falta de rumbo político. Para un Gobierno que apostó a la confrontación permanente y a la concentración de poder, el resultado bonaerense anticipa un Congreso más fragmentado y un horizonte de gobernabilidad cada vez más incierto.