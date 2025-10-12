Apelarán la candidatura de Santilli en la Corte Suprema

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anunció que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó a Diego Santilli a encabezar la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre. “Iremos a la Corte”, escribió en redes sociales, donde calificó la resolución como un “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos” y sin “razón legal”.

Galmarini denunció que la medida desplaza a la candidata Karen Reichardt y relega a “16 mujeres que caen un puesto”, además de forzar la “renuncia” de otras dos para reordenar la boleta. La extitular de AYSA advirtió que el fallo sienta un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género” y sentenció: “Siempre perdemos a las mujeres”.

Cabe recordar que La CNE revocó la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, que había autorizado a Reichardt a reemplazar a José Luis Espert. El tribunal fundamentó que, según la ley de paridad de género (27.412), los reemplazos deben respetar el género del candidato saliente: en este caso, un varón. Por ello, determinó que el lugar corresponde a Santilli.