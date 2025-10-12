Reclaman usar el dinero de la reimpresión de boletas para el Garrahan

Luego que la Justicia Electoral rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas ante la baja de la candidatura de José Luis Espert, referentes de la oposición pidieron que el dinero que el Gobierno nacional planeaba destinar para es fin se reasigne al Hospital Garrahan, para las personas discapacitadas o para los jubilados.

Es que en medio de la polémica que se extendió varios días, el ministro de Interior, Lisando Catalán, afirmó contar un “ahorro” de $15.500 millones de pesos. “Nosotros fuimos muy cuidadosos en el manejo de los fondos públicos para el proceso electoral y eso nos llevó a tener un ahorro de $15.500 millones respecto de la previsión presupuestaria. Eso está disponible”, había afirmado.

Además, se calculó que la reimpresión de las boletas de LLA en provincia de Buenos Aires costaba más de $12 mil millones ($12.169.655.000 específicamente). Se trata de un monto que equivale a 174.000 bonos que se le paga a los jubilados ($70.000) y que no tienen actualización desde marzo de 2024.

“Ahora que la Justicia definió que no habrá reimpresión de boletas, le pedimos al ministro Catalán que utilicen ese ahorro de 15.500 millones de pesos que tiene en su cartera para mejorar la situación del hospital Garrahan”, escribió Mariano Recalde, candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, en X.