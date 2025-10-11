Ramos Padilla afirmó que reimprimir las boletas era "inviable"

El juez federal Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, explicó los motivos que llevaron a la Junta Electoral a rechazar el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas tras la renuncia de José Luis Espert y otros candidatos. El magistrado remarcó que la decisión se tomó para “preservar el desarrollo normal de las elecciones” del 26 de octubre.

“La principal preocupación que teníamos era garantizar que se realicen las elecciones del 26 de octubre”, sostuvo Ramos Padilla durante una entrevista periodística. Según explicó, la solicitud del oficialismo ingresó el lunes 7 por la noche, cuando ya se habían impreso, revisado y embalado más de 15 millones de boletas únicas. “Era materialmente imposible rehacer el proceso”, afirmó.

Un pedido sin sustento técnico ni tiempo real

Ramos Padilla precisó que al día siguiente se convocó a una audiencia con todas las fuerzas políticas, el Ministerio del Interior y el Correo Argentino. “Allí todos coincidieron en que el pedido era técnicamente imposible de cumplir”, indicó. El magistrado subrayó que el rechazo no fue solo técnico, sino también jurídico y presupuestario.

La apelación del Gobierno

En paralelo, La Libertad Avanza apeló la decisión y sostuvo que la negativa de actualizar la boleta afecta el derecho ciudadano a elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. En su escrito, el oficialismo recordó antecedentes de jurisprudencia y negó que el operativo logístico fuera inviable si se aplicaban las partidas presupuestarias disponibles. El planteo busca que Diego Santilli encabece la lista bonaerense tras la renuncia de Espert, imputado por lavado de dinero en la causa que lo vincula con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico por Estados Unidos.

Primera elección bonaerense con BUP

De cara al 26 de octubre, Ramos Padilla destacó que será la primera elección bonaerense con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que requirió una amplia inversión logística y técnica. “Estamos trabajando para que la gente se sienta tranquila al momento de votar”, aseguró.