La Justicia allanó la casa y el despacho del diputado Espert

Agentes judiciales y efectivos de la Policía Federal allanaron ayer al mediodía la casa de José Luis Espert en Beccar y su despacho en el Congreso. Los operativos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en el marco de la causa por lavado de dinero vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado.

El contrato millonario con Machado

Durante un allanamiento anterior en la vivienda de Machado, en Viedma, la Justicia halló un contrato por un millón de dólares, firmado por el propio diputado en junio de 2019, dos semanas antes de lanzar su candidatura. El documento, parcialmente destruido, detallaba un acuerdo de “locación de servicios” con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, representada por Machado, que incluía un pago inicial de 100.000 dólares y nueve cuotas consecutivas de igual monto.

La revelación sacudió la escena política libertaria. Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y solicitó licencia con goce de sueldo en la Cámara baja, pero las explicaciones no alcanzaron. Con 215 votos afirmativos, los diputados autorizaron los allanamientos pedidos por Mirabelli para avanzar en medidas de prueba, incluyendo la inspección del despacho legislativo.

Los detalles del operativo

El procedimiento en el domicilio de Espert se extendió por más de cinco horas. Cerca de las 16.40, los representantes judiciales y los efectivos de seguridad se retiraron de la vivienda en medio de un fuerte hermetismo, cargando cajas y carpetas con documentación. Según fuentes cercanas al operativo, en la casa se secuestraron tres teléfonos celulares y papeles de interés, mientras que en el despacho legislativo fueron incautados cuatro teléfonos inalámbricos, seis fijos, un pendrive, computadoras, y más documentación.

Del Congreso a Comodoro Py

En paralelo, Espert enfrenta otra investigación en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano, por los 36 vuelos en aviones privados de Machado durante la campaña de 2019.

Machado, quien acompañó al economista con vuelos, logística y hasta una camioneta blindada, aparece ahora como pieza clave del entramado financiero que rodeó al dirigente liberal. Con ese marco, el juez Mirabelli ordenó medidas sobre los bienes y cuentas bancarias del diputado para reconstruir el circuito del dinero.

Mientras tanto, Espert solicitó que la causa de San Isidro sea remitida a la Justicia Federal, bajo el argumento de que se trata de hechos vinculados a su rol como candidato. Un recurso habitual entre los imputados con proyección política para dilatar el procedimiento.

El escándalo golpeó de lleno al oficialismo, que respaldó la candidatura de Espert hasta último momento y ahora intenta despegarse en silencio. Ningún funcionario del Ejecutivo se pronunció sobre la gravedad institucional del caso, pese a que la causa expone una trama de vínculos entre dinero narco y política que compromete la ética pública.

El allanamiento a Espert profundiza las visibles grietas en la construcción de poder de La Libertad Avanza, un espacio que predicó transparencia mientras se financiaba con dinero relacionado al narcotráfico.