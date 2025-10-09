Cositorto reveló que financió la campaña de Santilli

El CEO de Generación Zoe detenido por estafas y asociación ilícita, Leonardo Cositorto, reveló que aportó 6 millones de pesos (el equivalente a 33.000 dólares) para la campaña de Diego Santilli en 2021.

“Me extraña que Diego Santilli diga que a mí no me conoce”, expresó el empresario en diálogo con El Destape. Al respecto, confirmó: “El aporte que hice fue de más de 32.000 dólares”, en referencia a la campaña del 2021 donde el exdirigente del PRO fue como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

A su vez, detalló que el aporte fue entre las PASO y las elecciones generales de ese año. “Todo esto fue siempre por medio de Gabriel González, el muchacho de Pasión de Sábado que hacía de Rosita, que era como el brazo nuestro político y era en contacto directo con Santilli”, explicó.

“Lo pusimos desde la empresa, porque mismo, Gabriel González donde él mismo dice que la empresa apoya a Diego Santili, no al PRO, a Diego Santili”, relató Cositorto. Al mismo tiempo, insistió: “Gabriel González pertenecía al equipo de Diego Santilli”.

En este sentido, indicó que “el brazo político de ZOE era Gabriel y Gabriel estaba con Santilli”, y cuestionó: “Por eso me extraña que Diego Santili diga que a mí no me que a mí no me conoce porque yo no soy Fred Machado y creo que Diego Santili no tiene que ser Espert para estar negando las cosas”.