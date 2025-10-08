José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado

El diputado nacional José Luis Espert solicitó licencia en su banca hasta el final de su mandato, en medio del escándalo que lo vincula con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. En una nota dirigida al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el dirigente oficialista argumentó “motivos particulares” para justificar su pedido.

La decisión se conoció días después de que Espert renunciara a integrar la Comisión de Presupuesto, donde la oposición reclamaba su apartamiento al inicio del debate por la ley de gastos 2026. Previamente, el fin de semana, ya había desistido de renovar su banca como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

El escándalo tomó fuerza luego de que trascendiera que Espert habría recibido USD 200 mil de una empresa vinculada a Machado. El propio empresario reconoció haber financiado la campaña presidencial de Espert en 2019 y aseguró que el dinero formaba parte de un acuerdo mayor por una presunta asesoría en Guatemala.

En el Congreso, el pedido de licencia generó fuertes cuestionamientos. Desde la izquierda, Vilma Ripoll reclamó que no se acepte la solicitud y exigió su expulsión definitiva de la Cámara. “Nos mintió a todos, no es ingenuo ni víctima de una operación: es parte de una asociación ilícita que busca negociar la política a través del narcotráfico”, denunció la legisladora.

Ripoll también recordó los dichos del propio Espert sobre los narcotraficantes —“bala o bala”— y sostuvo que debería aplicar su frase a su propia situación. “Queremos su exclusión inmediata de la banca”, remató.

Con su licencia presentada, el futuro político del economista liberal queda en suspenso, mientras crece la tensión dentro del oficialismo por el impacto del caso en plena discusión parlamentaria.