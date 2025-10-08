Kicillof: “El Gobierno de Milei vive fuera de esta realidad”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó con dureza al presidente Javier Milei tras el acto en el Movistar Arena, donde el mandatario presentó su nuevo libro y cantó frente a miles de seguidores. “Deberían ocuparse de lo que les pasa a los comerciantes, a los trabajadores y a las familias”, advirtió Kicillof, quien consideró que el Gobierno “vive fuera de esta realidad” mientras la economía se hunde.

En declaraciones radiales, el gobernador señaló que “tal vez en su época de candidato podía hacer estas cosas, pero ahora resulta muy grave”. Kicillof señaló que, en cualquier otro gobierno, “los recursos se destinan a resolver problemas, no a montar shows personales”.

En esa línea, el mandatario bonaerense alerto que “las políticas de ajuste están dejando a miles de pymes al borde del cierre, especialmente en el Conurbano”, y reveló que la morosidad de las familias bonaerenses “ya alcanzó el 5,9%, el peor nivel desde 2009”.

Por otra parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó el gasto que implicaría reimprimir las boletas por la renuncia de José Luis Espert. “Es una irresponsabilidad que se paga con dinero público”, afirmó, y recordó que la Boleta Única de Papel —aprobada durante la gestión de Milei— costará “tres veces más que el sistema anterior”.

Para Kicillof, el intento del oficialismo de reemplazar a Espert “no responde a razones éticas, sino a una conveniencia electoral”. “Mientras la gente sufre, ellos siguen encerrados en su propio show”, sentenció.