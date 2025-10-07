El campo bonaerense sufre la política de Milei

Semana a semana aparecen nuevas estadísticas que muestran los distintos sectores de la economía sufren las políticas que implementa a nivel nacional el gobierno de Javier Milei. En este camino, este lunes el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, difundió datos sobre el deterioro del campo y el sector energético bonaerenses.

“El sector primario bonaerense también está sufriendo el impacto de las políticas económicas”, inició expresando el funcionario en una serie de publicaciones en su cuenta personal de X.

Allí dio cuenta que en agosto la faena de ganado y la molienda de trigo para panificación cayeron fuerte contra el mismo mes del 2023, señal de que la contracción productiva se expande más allá del núcleo fabril. En detalle, la faena bovina se derrumbó 8,2%, la porcina 4,5% y la avícola 2,1%, mientras que la molienda de trigo se contrajo 6,4%.

Por otra parte, “el sector energético e hidrocarburífero de la PBA, productor de insumos difundidos, está mostrando caídas interanuales”, según explicó López. Para graficar esa situación, compartió datos que demuestran que la demanda eléctrica cayó 0,3%, la producción de gasoil 1,1%, el gas entregado a usuarios industriales 3,2%, al igual que la producción de nafta.

“El freno económico golpea de lleno a la producción bonaerense. La contracción alcanza a actividades variadas. Es necesario volver a poner en el centro a la producción y el empleo”, sentenció el ministro.