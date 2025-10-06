Milei avanza hacia una derrota electoral aplastante

Un nuevo informe de la consultora Zuban Córdoba volvió a encender las alarmas en el oficialismo. A un mes de las elecciones legislativas, la gestión de Javier Milei registra un 64,7% de desaprobación, mientras que su imagen personal también se desploma, con un 63,2% de valoración negativa. Los números confirman el agotamiento del experimento libertario y el descontento social frente a una economía que no da señales de mejora.

Desgaste acelerado

La consultora revela que la conversación pública estuvo dominada por dos ejes: el apoyo de Estados Unidos al Gobierno y el escándalo que involucra a José Luis Espert. La imagen del Presidente se hunde y los intentos por retomar la iniciativa política chocan con una realidad económica adversa.

El rechazo hacia Karina Milei

La figura de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, aparece incluso peor posicionada que la de su hermano. Su imagen negativa trepa al 70,4%, cifra inédita para quien fue presentada como el motor organizativo del espacio. El malestar interno y las tensiones con aliados políticos comienzan a reflejarse en los sondeos, donde el poder de “La Jefa” se asocia cada vez más con el hermetismo y el manejo discrecional del Gobierno.

Espert, el ancla política que hundió a LLA

La polémica de Espert vinculada con aportes del empresario acusado de narcotráfico Federico Machado, impacta de lleno en el Gobierno. El 76,3% considera que el caso perjudica al gobierno de Milei. Asimismo, la defensa del diputado no resulta creíble para siete de cada diez personas. Su imagen negativa asciende al 71,4%, señal de que la polémica no solo dañó su figura, sino que salpica al oficialismo.

Elecciones con pronóstico reservado

El informe también midió las expectativas electorales. El 37% cree que el oficialismo perderá las legislativas, mientras que más del 65% no comparte la frase optimista “lo peor ya pasó”. A su vez, el 64% desconfía de los datos del Indec y de la supuesta reducción de la pobreza. Las promesas de recuperación no alcanzan para revertir el clima de frustración.

En este escenario, Milei apuesta a sostener el relato del sacrificio, pero la paciencia social se agota más rápido que los discursos. Si el Gobierno no logra recomponer su credibilidad, las urnas podrían convertirse en uno de los golpes más duros que enfrentó el experimento libertario.