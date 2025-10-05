Aparecen pruebas que salpican a Bullrich

Día a día avanza el escándalo (uno más de tantos para este gobierno) que salpica al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Ahora, se sumó una nueva información que involucra a Patricia Bullrich.

De un expediente judicial en Texas surgió que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200 mil dólares desde la empresa de aviación que Fred Machado usaban para lavar dinero del narcotráfico.

En su defensa, Espert reconoció el pago, pero afirmó que correspondían a un adelanto por una consultoría económica para la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., que “nada tiene que ver con Machado”.

Sin embargo, como bien publicó Diario Hoy en su edición anterior, desde Guatemala aparecieron pruebas que indican que la firma es propiedad directa de Machado y está investigada por narcotráfico. Cabe destacar que según la Justicia de Texas Guatemala fue el lugar donde más dinero lavó el empresario.

A esto ahora se suma una conexión inesperada. En las planillas del Bank of America (desde donde Machado giraba dinero), aparece el apellido “Bada Vázquez” y varios giros de dinero de hasta 200 mil dólares a domicilios en Argentina. Bada Vázquez remiten a los dueños de Lácteos Vidal, la empresa que se hizo conocida en 2023 por su feroz persecución a trabajadores. La guerra antisindical de los Bada Vázquez contó con el respaldo explícito de la entonces candidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich. ¿Casualidad que la actual ministra de Seguridad haya defendido a uñas y dientes el atropello de una empresa que recibió plata de Machado?