Duras críticas de la Iglesia al Gobierno

En el inicio de la 51° Peregrinación a Luján, el arzobispo de la provincia de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, criticó duramente al gobierno de Milei por la ausencia del Estado, e hizo referencia al triple femicidio en Florencia Varela.

“Cuando el Estado se retira de los barrios, la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el narcoestado”, apuntó en diálogo con Radio Mitre. Al mismo tiempo, señaló, “lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas, nos tenemos que ocupar seriamente como país”.

Además, apuntó contra Espert por el escándalo que lo vincula al narcotráfico. “No quiero puntualizar en este caso, pero no está bueno. Los argentinos nos merecemos algo mucho mejor, poder desligarnos de esta problemática del 'narcoestado'. La clase dirigente debe ser muy transparente, comprometida y honesta”, dijo.