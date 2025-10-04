Adorni intentó despegar al gobierno del escándalo Espert

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió al video en el que José Luis Espert admitió haber recibido 200 mil dólares de una empresa vinculada a Fred Machado, empresario detenido y procesado por causas de narcotráfico. Aunque recordó que el presidente Javier Milei ya expresó su respaldo, aclaró que las explicaciones pendientes corresponden al propio candidato.

“Si faltan explicaciones, las tiene que seguir dando él”, señaló Adorni, quien intentó desligar al Gobierno nacional de lo que definió como parte de la “vida privada y profesional” del diputado y candidato de LLA. En esa línea, el vocero evitó asumir un rol de defensa directa: “No soy su vocero ni su representante”, repitió ante la prensa.

La postura oficial se movió en una zona gris: mantener el apoyo político mientras marca distancia frente a los cuestionamientos. En los hechos, la Casa Rosada dejó en claro que será Espert, y no Milei, quien deberá enfrentar las dudas que dejó su descargo público.