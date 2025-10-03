El Senado rechazó los vetos en Garrahan y universidades

El Senado le propició una doble derrota al gobierno de Javier Milei. Por amplia mayoría, volteó los vetos presidenciales a la emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario, que ya habían sido rechazados en el senado. De esta manera, por tercera vez en menos de un mes, el Congreso ratifica una ley vetada por el Presidente: semanas atrás, la Cámara alta logró insistir con la Emergencia en Discapacidad.

La emergencia pediátrica, que busca actualizar las partidas presupuestarias del Hospital Garrahan y otros centros de salud para mejorar los ingresos de los trabajadores, reunió 59 a favor 7 en contra y 3 abstenciones. Se abstuvieron los senadores del PRO María Victoria Huala, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli. Además del bloque de La Libertad Avanza, la iniciativa fue rechazada por el exlibertario Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.

En tanto, la ley de Financiamiento Universitario sumó 58 votos a favor y 7 en contra. La ley reunió 4 abstenciones: los tres amarillos del Garrahan, además de la radical Carolina Losada. A los libertarios, se le sumaron, una vez más, Paoltroni y Álvarez Rivero a la hora de rechazar la iniciativa.

En términos generales, la iniciativa establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación acumulada desde noviembre de 2023; la actualización de los gastos de funcionamiento; y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas y carreras estratégicas académicas.