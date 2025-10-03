Se extiende la crisis de la construcción en La Plata

Según el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la construcción en la ciudad prolongó su caída en el segundo trimestre del 2025. Este sector contrasta con el crecimiento exponencial del mercado inmobiliario.

De acuerdo al informe LAB REAL La Plata, la actividad general inmobiliaria y de la construcción creció 3,3% respecto al mismo periodo del 2024. Esta cifra interrumpe cinco trimestres consecutivos de caída.

Este aumento se explica exclusivamente por el desempeño del sector inmobiliario, que registró un alza de 23,1% y acumuló siete trimestres consecutivos de aumento.

Por el contrario, la construcción continúa con números negativos: se ubicó 15% por debajo del mismo trimestre de 2023, y 40,5% por debajo del nivel general de actividad económica de La Plata.

A nivel empleo, la cantidad de ocupados registrados en construcción presentó un incremento de 3,8%. Sin embargo, los niveles todavía se encuentran 7,8% por debajo de los del segundo trimestre de 2023.

En cuanto a las compraventas de inmuebles, el segundo trimestre de 2025 registró un alza de 45,6%, aunque por debajo del incremento observado a nivel provincial, que alcanzó 55,4%. En tanto, desde 2023, las operaciones de compraventa se encuentran 59,3% por encima de ese mismo trimestre.