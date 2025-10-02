Bullrich desoye a Milei y le pide explicaciones Espert

Tras las nuevas pruebas del vínculo de José Luis Espert con el empresario condenado por narcotráfico, Fred Machado, Patricia Bullrich le exigió “aclarar la situación ya”.

La declaración de la ministra de Seguridad generó ruido al interior del Gobierno, ya que tan solo 24 horas antes el propio Milei había calificado el nuevo escándalo como “chimento de peluquería”, en una clara postura en defensa de su candidato en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. Cabe recordar que, según revelaron peritos contables del Estado de Texas recientemente, el actual diputado nacional recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado. Además, está documentado que Espert utilizó el avión del empresario condenado en la campaña electoral del 2019.

“No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco. Es importante aclarar la situación de Espert ya. Hace falta una explicación”, expresó Bullrich al respecto en diálogo con Radio Mitre.

Si bien la ministra remarcó que se trata de un hecho de 2019, postuló que se necesita retomar la justificación que Espert brindó en aquel momento. “Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación que puede ser válida o no, pero es importante conocerla”, subrayó.

Al ser consultada por si el legislador debe continuar encabezando la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, reiteró: “Es muy importante aclarar la situación ya”.

Adorni le contestó a Bullrich

En conferencia de prensa, Manuel Adorni aseguró que la vinculación de Espert con Machado “es un tema refritado de hace seis o cinco años” y remarcó que “no hay ningún cambio” con respecto a su candidatura para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“Si la Justicia tiene que pedirle explicaciones a Espert se las pedirá”, agregó el vocero presidencial.

Sus declaraciones fueron horas después de los dichos de Bullrich. Al respecto, Adorni planteó que hubo un “error de lectura” de lo dicho por la ministra. “Creo que va a hacer alguna aclaración por la malinterpretación que hubo”, afirmó pero…