Milei anticipó cambios en el gabinete

El presidente Javier Milei reconoció la fuerte caída de confianza en el Gobierno y atribuyó el hecho a la desaceleración de la actividad económica y a lo que definió como “ataques opositores”.

En declaraciones televisivas, el mandatario defendió su gestión y anticipó que tras los comicios habrá cambios en el gabinete. El anuncio llega en un contexto de desgaste político y caída del apoyo popular, lo que expone las tensiones de un Gobierno que intenta mostrarse sólido mientras la realidad económica y social erosiona su credibilidad.