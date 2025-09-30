Bonos argentinos se hunden hasta 5% en Wall Street y el riesgo país supera los 1.200 puntos

La plaza financiera volvió a teñirse de rojo este lunes, en medio de la incertidumbre política que marca el pulso de los mercados a pocas semanas de las elecciones legislativas.

Los bonos argentinos que cotizan en Wall Street retrocedieron hasta 5,2%, con el Bonar 2038 (AE38) liderando las pérdidas. En promedio, los soberanos en dólares (Bonares y Globales) cedieron 3% y acumulan cuatro jornadas consecutivas en baja.

El deterioro de la deuda soberana impactó de lleno en el riesgo país, que escaló 89 puntos básicos y alcanzó los 1.204 puntos, según la medición del banco JP Morgan.

El indicador, que refleja la diferencia entre la tasa que paga la deuda argentina y la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, vuelve así a ubicarse en niveles que generan inquietud sobre el financiamiento externo del país.

Con este resultado, septiembre cierra como un mes especialmente negativo para la renta fija argentina: los bonos en dólares ya acumulan un derrumbe superior al 13%.