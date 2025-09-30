Kicillof le exigió a Milei una mesa federal contra el narcotráfico

En una conferencia de prensa brindada este lunes en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof le exigió a Javier Milei que convoque de manera “urgente” una mesa de trabajo con todos los gobernadores para articular una estrategia común contra el avance del narcotráfico en el país. “El problema excede las fronteras de las provincias y requiere de una coordinación nacional seria y sostenida”, afirmó, luego del triple femicidio de Florencio Varela.

El gobernador bonaerense subrayó que la situación de violencia vinculada al crimen organizado se agravó en los últimos meses y advirtió que la respuesta del Gobierno nacional resulta “insuficiente y desordenada”. “No se puede enfrentar un fenómeno de esta magnitud con anuncios aislados o declaraciones en redes sociales. Hace falta planificación, cooperación entre fuerzas de seguridad, recursos y políticas sociales que acompañen”, sostuvo.

El mandatario recordó que varias provincias del país, en particular Santa Fe y Córdoba, ya vienen reclamando medidas integrales ante el crecimiento de bandas narcocriminales. En ese sentido, remarcó que “la Nación no puede mirar para otro lado” y llamó a Milei a asumir un rol activo en la coordinación de las fuerzas federales, la justicia y las policías provinciales. “El combate al narcotráfico no se resuelve con recortes presupuestarios ni con slogans de campaña. Se necesita un trabajo conjunto y sostenido en el tiempo”, enfatizó.

Kicillof también se refirió a la situación en la provincia de Buenos Aires, donde aseguró que su gestión está “haciendo un enorme esfuerzo” para fortalecer las capacidades de la Policía Bonaerense y mejorar la coordinación con los municipios. No obstante, advirtió que “ninguna provincia puede sola frente a un problema de carácter transnacional que involucra a redes de contrabando, lavado de dinero y tráfico de armas”.

Con este planteo, el gobernador bonaerense busca sumar apoyos de otros mandatarios provinciales para forzar al Ejecutivo nacional a abrir un espacio institucional de coordinación. “La Argentina necesita unidad en esta materia. La pelea política puede esperar; la lucha contra el narcotráfico no”, concluyó.