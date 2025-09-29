Revés judicial a favor de docentes de la UNLP

Un fallo judicial estableció que los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) pueden discutir la aplicación del Impuesto a las Ganancias.

Así lo determinó la Cámara Federal de La Plata, que revocó una decisión de primera instancia y reconoció la legitimidad de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp) para litigar en forma colectiva contra la aplicación del tributo a los salarios de los profesores de la UNLP, establecida en la ley 27.743.

Los jueces César Álvarez y Roberto Lemos Arias argumentaron que el reclamo encuadra en la defensa de “derechos de incidencia colectiva” y ordenaron continuar con el proceso. En su fallo, destacaron que “existe una homogeneidad fáctica y normativa” que justifica la tramitación de un único juicio con efectos expansivos, ya que el interés individual de cada docente “no justifica la promoción de una demanda” por separado.

La causa fue iniciada por el secretario general de Adulp, Octavio Miloni, quien solicitó la declaración de inconstitucionalidad del Título V de la ley 27.743 por considerar que viola principios constitucionales como la igualdad en las cargas públicas y el derecho a una vivienda digna, entre otros.