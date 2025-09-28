Espert, bajo la lupa: un giro de US$200.000 desde una red narco figura en su nombre

La relación entre el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, y el empresario rionegrino Federico “Fred” Machado —acusado en Estados Unidos de narcotráfico, fraude y lavado de dinero— vuelve a quedar bajo la lupa. Una contabilidad clandestina, validada como prueba por fiscales federales de Texas, reveló que el 1° de febrero de 2020 se registró un egreso ("wire out") por US$200.000 con destino al actual legislador nacional.



El documento forma parte del expediente que derivó en la condena a 16 años de prisión para la empresaria estadounidense Debra Mercer-Erwin, socia de Machado y administradora del fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, utilizado como pantalla para operaciones fraudulentas con aeronaves. Según los fiscales, este fideicomiso habría sido una pieza clave en una trama de fraude por US$350 millones.



Machado, quien se encuentra detenido en Viedma, aguarda una resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre su extradición a los Estados Unidos. El empresario fue señalado como uno de los principales aportantes a la campaña presidencial de Espert en 2019, cuando el economista se postuló por el Frente Despertar. En aquel entonces, el ahora diputado habría utilizado aviones y vehículos provistos por Machado, según fuentes cercanas a la investigación.



La aparición de esta transferencia refuerza las sospechas sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña. Aunque los fiscales estadounidenses no incluyeron a Espert entre los acusados —al enfocarse en los organizadores del esquema—, el hecho de haber recibido fondos presuntamente ilícitos podría encuadrarse en una causa por lavado de activos.



Consultados por distintos medios, tanto José Luis Espert como el entorno legal de Machado evitaron hacer comentarios. Sin embargo, el hallazgo ya motivó una denuncia penal presentada en San Isidro por el dirigente social Juan Grabois, que quedó en manos del juez Lino Mirabelli y el fiscal Rodolfo Domínguez.



Este nuevo elemento documental hace aún más difícil para Espert desvincularse del empresario acusado, a pesar de haber minimizado o negado públicamente la relación en múltiples oportunidades.