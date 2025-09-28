Se definieron los legisladores y concejales electos

La Junta Electoral bonaerense publicó este viernes los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones del pasado 7 de septiembre. De esta manera, oficializó quienes son los diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares que asumirán el próximo 10 de diciembre.

En el caso de la Octava Sección (La Plata), el resultado final no arrojó ninguna sorpresa y confirmó el reparto de bancas que había arrojado el escrutinio provisorio realizado el mismo día de la elección.

En la categoría diputados, la pulseada terminó 44,16% a 36,59% a favor del oficialismo y las seis bancas se repartieron en número igual entre Fuerza Patria (FP) y La Libertad Avanza (LLA). Los tres legisladores de FP son Ariel Archanco, Lucía Iáñez y Juan Malpelli, quienes renovarán su banca por 4 años más. Por la alianza libertaria, resultaron electos Francisco Adorni, Julieta Quintero Chasman (la única que relige) y Juan Esteban Osaba.

Los números en la categoría concejales y consejeros escolares locales terminaron 43,71% a 36,37%, según el conteo definitivo. La distribución de las doce bancas que se renovaban terminó siete para FP y cinco para los libertarios.

Los concejales que resultaron electos son Sergio Resa, Romina Santana, Juan Manuel Granillo Fernández, Josefina Bolis, Raúl Recavarren, Sol Maluendez y Pablo Darío Poggio por el peronismo y Juan Pablo Allan, Sabrina Morales, Gastón Álvarez, Soledad Pedernera e Iván Zanetto por LLA.