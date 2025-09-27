Solo el 32% apoya el rumbo de la economía

Un nuevo sondeo arrojó que el 66% de la población está insatisfecha la gestión de la economía que realiza el equipo de Javier Milei.

Así lo advirtió la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (Udesa). Según el relevamiento, el 32% de los argentinos está satisfecho con el rumbo de económico.

Las cifras reflejan que “al mismo tiempo transcurrido de Gobierno (un año y 9 meses), la satisfacción con la marcha general de las cosas se encuentra por debajo de Macri y por encima de Fernández”, señaló UdeSA.

Respecto a las áreas de gestión, los encuestados se mostraron más satisfechos con la política exterior (35%), la economía (35%) y la defensa (34%). En el otro extremo, las políticas de salud (71%), obra pública e infraestructura (70%) y educación (69%) fueron las más cuestionadas por la ciudadanía.

En tanto, entre los principales problemas señalados aparecen la corrupción (35%), los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%).