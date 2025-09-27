Apagón masivo de choferes de apps

Choferes de aplicaciones de transporte anunciaron un apagón masivo a nivel nacional para el próximo 2 de octubre, que afectará a la ciudad de La Plata.

La medida, que abarcará entre las 10 y las 14 horas, fue convocada por la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (Acaura), que agrupa a trabajadores de distintas ciudades del país. Según señalaron, la intención es exigir condiciones que permitan sostener la actividad y asegurar ingresos más justos.

Otro de los reclamos que soslayaron es la seguridad. Los choferes denuncian que se enfrentan a situaciones de riesgo diariamente y que las empresas no brindan respuestas efectivas frente a robos o hechos de violencia durante los viajes.

Además, los trabajadores reclaman mejoras laborales que contemplen mejores incentivos, más transparencia en las tarifas y un reconocimiento real de su rol dentro del sistema de transporte digital.

No es la primera vez que los choferes paran este año: en enero realizaron un apagón similar que afectó no solo a la ciudad sino también a Berisso y Ensenada. La nueva convocatoria busca ampliar el alcance y reforzar la presión sobre las empresas y las autoridades.