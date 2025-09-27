Milei desoye a Trump y sigue ausente entre gobernadores

Uno de los reclamos que le presentaron el presidentes estadounidense, Donald Trump, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a Javier Milei es su falta de gobernabilidad. Incluso, al detallar los avances del salvataje que analizan brindar al gobierno argentino, el funcionario económico supeditó a varias de las acciones a una buena performance de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 26 de octubre.

En este camino, entre las exigencias abordadas, estuvo presente la posibilidad de avanzar en acuerdos políticos con los gobernadores y opositores aliados para evitar la sensación de fragilidad que ofrecieron las derrotas a repetición en el Congreso. A 72 horas del encuentro en Nueva York, el gobierno de Milei tuvo una oportunidad para mostrar avances en este sentido, pero la desaprovechó.

En concreto, seis gobernadores y una vice se reunieron este jueves en Río Negro para un encuentro sobre pymes, materia en la que las políticas nacionales brillan por su ausencia. “Con un Gobierno Nacional que se ha olvidado del interior, las soluciones salen de las provincias”, sostuvo el mandatario anfitrión Alberto Weretilneck.

“Lamentablemente, y no es una cuestión ideológica, el Gobierno nacional muy poco utiliza la palabra producción y trabajo. Hoy sólo las provincias apuestan a la producción”, expresó Sergio Ziliotto, de La Pampa, que como integrante de Fuerza Patria es claramente opositor a la Casa Rosada. En cambio, otros como Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) tuvieron discursos más medidos con el gobierno de Milei.

La idea de la Casa Rosada es recuperar el vínculo con aquellos gobernadores que fueron dialoguistas, pero se ve muy complicado que el acercamiento se produzca antes de las elecciones del 26 de octubre.