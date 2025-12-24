Otro genocida deja la cárcel

El juez Guillermo Costabel firmó el fallo que le otorgó la libertad condicional al represor Eduardo Emilio Kalinec. Si bien el magistrado dejó sentado que no está de acuerdo con esta medida, debía cumplir con lo resuelto por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo de la Cámara Federal de Casación Penal. De esta manera, el genocida, que pasó preso los últimos 20 años, vuelve a la libertad.

Kalinec, de 73 años, estaba alojado en la Unidad 19 de Ezeiza. Fue condenado a prisión perpetua el 21 de diciembre de 2010 por sus crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos conocidos como Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

Allí, era conocido como el “Doctor K”. Su apodo figura en los archivos judiciales desde 1985, cuando el sobreviviente Mario Villani lo incorporó en un listado de represores que actuaron en ABO. Villani lo recordaba morocho, morrudo y de cuello grueso. También decía que era “bastante temido” dentro de las mazmorras.

En el juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron otros testimonios que lo mostraban al Doctor K en acción. A partir de ellos, los jueces entendieron que Kalinec había participado en toda la cadena represiva: en los secuestros, en las torturas, en el manejo de los detenidos y en la fase final del exterminio, con las inyecciones para adormecer a quienes serían arrojados en los vuelos de la muerte.