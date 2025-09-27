Berni cargó contra el Gobierno nacional tras el triple femicidio

El senador bonaerense y exministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, vinculó el triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela con la “precarización de la droga” y responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de controles.

Según denunció, la gestión de Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich mantiene un “total descontrol en las fronteras” que facilita el ingreso de bandas narco. “Hay un Presidente que dijo que vino a destruir el Estado, una organización política y social con la función de mantener el orden”, cuestionó Berni en declaraciones radiales.

El senador advirtió que el país “quedó liberado a su suerte” y que la falta de regulación “intensificó el desastre” del narcotráfico. En ese marco, señaló que el delito se volvió más precario y extendido, recordando que la ley que regula el tráfico de estupefacientes es de competencia federal. Berni también apuntó a Bullrich por no enfrentar a las organizaciones asentadas en villas. “Si una organización criminal pasa por un paso legal sin dificultad, imagínese el ingreso de drogas”, afirmó.

Por otra parte, el exministro destacó la labor de la Policía bonaerense en la investigación del caso y criticó la decisión judicial de tipificarlo solo como femicidio, al considerar que fue un “homicidio vinculado al narcotráfico”. Finalmente, pidió un debate directo con Bullrich: “La discusión no es una opción, es una obligación”.