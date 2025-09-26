El gremio de maquinistas de trenes, La Fraternidad, rechazó la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional y ratificó la medida que limita la circulación de las formaciones a 30 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El secretario general del sindicato, Omar Maturano, justificó la decisión al denunciar graves falencias en el estado de las vías y de los trenes. Según sostuvo, se trata de una acción preventiva para evitar accidentes y resguardar tanto a trabajadores como a pasajeros.

La medida, que afecta al Tren Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano, provocó importantes demoras en el servicio durante los últimos días. “No es una protesta sindical, es una cuestión de seguridad. Si los trenes no están en condiciones, debemos cuidarnos todos”, advirtió Maturano.