Excombatientes advierten que Milei “negocia” las Malvinas

Integrantes del Círculo de Ex Combatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata manifestó su repudio contra la política desmalvinizadora del gobierno nacional de Javier Milei y al acuerdo que firmó la excanciller Diana Mondino con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Dammy.

El reclamo se produjo mientras una delegación de 16 excombatientes, que participaron del conflicto bélico en unidades militares con asiento en La Plata, viajó a las Islas Malvinas. Allí, los miembros del Cecim se sacaron una foto en la Isla Soledad con la consigna “La soberanía no se negocia”.

La expedición, demandada por los protagonistas, es posible gracias al subsidio aprobado mediante la ordenanza 10.260 del año 2007, norma que el exintendente Julio Garro eligió desconocer durante toda su gestión, y su sucesor, Julio Alak, decidió volver a poner en práctica. En este camino, la delegación partió el viernes pasado y está estipulado que vuelvan en el transcurso de esta jornada.

Desde las islas, difundieron un comunicado

“El Presidente y su hermana están desmantelando, paso a paso, los consensos básicos que el pueblo argentino sostuvo durante décadas en torno a Malvinas. No se trata de gestos aislados: estamos frente a un abandono deliberado de la vía diplomática y de la defensa de la integridad territorial”, comenzó el texto.

También remarcaron que “la actual gestión incumple el marco normativo argentino, haciendo la vista gorda frente a empresas que explotan ilegalmente la pesca y buscan avanzar en actividades hidrocarburíferas en Malvinas”. Este punto es de especial importancia ya que la empresa hidrocarburífera israelí, Navitas Petroleum, tiene acuerdos de exploración y operación con el gobierno kelper, en abierta violación a las leyes argentinas. Milei, que volvió a reclamar por la soberanía en la ONU, suele no hacer referencia a esa situación puntual.

Además, los excombatientes manifestaron su profundo rechazo al acuerdo Mondino- Laramy: “Este acuerdo con el Reino Unido, que pretende blanquear la explotación conjunta de recursos, representa una renuncia abierta a nuestra soberanía. Y lo denunciamos desde Malvinas, porque aquí se siente con más fuerza la gravedad de esa entrega”.