Absolvieron a Andrea Del Boca y a Julio De Vido en la causa por la novela “Mamá Corazón”

El juicio por la frustrada telenovela “Mamá Corazón” llegó a su fin este jueves con la absolución de todos los acusados. Entre ellos, la actriz Andrea Del Boca y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, además de exfuncionarios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, quienes anunciaron que los fundamentos del fallo se difundirán el próximo 25 de noviembre.

Durante la audiencia, los imputados tuvieron la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. De Vido optó por no realizar declaraciones, mientras que Del Boca, visiblemente emocionada, agradeció el trato recibido de parte de los magistrados. La actriz no pudo contener las lágrimas al escuchar la sentencia.

Quien sí habló fue Carlos Ruta, exrector de la UNSAM, que remarcó el daño institucional que implicó la causa: “Me duele que de una forma u otra esto haya manchado a una universidad que hizo un esfuerzo enorme por crecer en una zona muy castigada como San Martín. En los 12 años que fui rector logramos transformar esa institución”, señaló.