La oposición en La Plata apunta contra permisos de obra

Dos proyectos presentados en el Concejo Deliberante de La Plata, que sesionará este jueves, pusieron el foco en el rubro de la construcción en la ciudad.

Por un lado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto de resolución para que la gestión de Alak brinde precisiones sobre la situación de las obras privadas en la ciudad, en medio de la crisis que atraviesa el sector de la construcción.

El pedido de informes busca determinar si el Municipio mantiene paralizados permisos ya otorgados y cuáles son las políticas aplicadas para incentivar la actividad.

En el texto se solicita al Ejecutivo que detalle cuántas obras con permisos vigentes fueron interrumpidas por actos administrativos, cuántas se encuentran actualmente en ejecución y cuántos expedientes ingresaron al área de Obras Particulares entre 2024 y 2025. También se requiere información sobre la cantidad de inspectores disponibles y las políticas implementadas para “facilitar, desburocratizar e incentivar” la construcción privada en La Plata.

Por otra parte, el concejal del PRO, Nicolás Morzone, solicitó que la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos municipal precise qué inspecciones y controles se vienen llevando a cabo sobre los balcones y fachadas de casas y edificios de la ciudad para evitar accidentes en la vía pública.