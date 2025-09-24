Nación designó autoridades en el INTA y otros organismos

El Gobierno nacional designó autoridades de organismos restituidos en sus funciones tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reestructuración de dichas áreas.

Mediante una serie de decretos, tres ingenieros agrónomos, Nicolás Bronzovich, Martín Famular y Carlos Raúl Tizio Mayer, presidirán durante los próximos dos años el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), respectivamente.

A principios de septiembre también se nombraron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Lo mismo sucedió con los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).