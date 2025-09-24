Macri negó diálogo con Milei

El titular del PRO, Mauricio Macri, lideró esta mañana una reunión con los candidatos del partido amarillo camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre. Luego de casi dos horas de intercambio, el exmandatario reveló en diálogo con la prensa que no tiene diálogo con Javier Milei.

“Hace más de un año que ni hablamos ni lo veo, pero desde el PRO estamos siempre disposición para que este país encuentre el rumbo del crecimiento”, sostuvo.

No obstante, se mostró “a disposición” tras la solicitud de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien propuso retomar el vínculo con el PRO.

Por otra parte, Macri destacó el aporte de los candidatos que se medirán contra Fuerza Patria el próximo 26 de octubre, a quienes les pidió redoblar esfuerzos para ganar la elección. “A todos les pedí que con fuerza se pongan a trabajar hasta el 26 para llevar las ideas que siempre hemos creído”, afirmó.

En otro pasaje de su declaración, admitió que el gobierno libertario atraviesa un “desafío cambiario” y destacó el equipo económico que lidera el ministro Luis “Toto” Caputo. “Estamos en un momento en el cual hay que ser muy prudente, muy respetuoso”, ponderó, y agregó: “Lo que tenemos que aportar es tranquilidad porque no soy de los que apostó o creyó que cuando peor, mejor porque lo peor afecta a todos los argentinos”.

Por otra parte, destacó el respaldo de Estados Unidos al plan del Poder Ejecutivo.