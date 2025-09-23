Estados Unidos confirmó “estar dispuesto” a ayudar a Milei

En la previa de la reunión bilateral entre Javier Milei y Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos envió un fuerte mensaje de respaldo al gobierno argentino, justo antes de la apertura de los mercados de este lunes. Además, el apoyo llegó luego que el presidente argentino confirmó que negocia con el Tesoro estadounidense algún tipo de línea de crédito.

A través de una serie de mensajes publicados en la red X antes de las 10 de la mañana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y aseguró que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

En cuanto a la posibilidad de un swap, el mecanismo que trascendió que más posibilidad hay de concretarse en caso de llegar a un acuerdo, sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

El funcionario destacó además que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias” y remarcó que “Argentina volverá a ser grande”.

En ese marco, reiteró su confianza en la agenda de disciplina fiscal y reformas pro-crecimiento impulsada por el presidente Javier Milei, a la que calificó como “necesaria para romper con la larga historia de declive del país”.

Bessent recordó que ya en abril había manifestado el compromiso de Estados Unidos con el pueblo argentino y con la gestión de Milei. Finalmente, adelantó que este martes se reunirá junto al presidente Donald Trump y con el mandatario argentino en Manhattan, encuentro sobre el que brindarán mayores detalles tras su realización.

Respuesta positiva en los mercados

Como respuesta al salvataje estadounidense, las acciones y los bonos argentinos, muy castigados en las semanas anteriores, lograron un importante rebote este lunes, y el Riesgo País cayó más de 100 puntos hasta las 1.105 unidades.

No obstante, este rebote, de más de 15 puntos en algunos casos, no alcanza para subsanar lo perdido durante el año.