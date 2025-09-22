Denuncian que Milei usó dinero de obras hídricas para la timba financiera

Una nueva denuncia contra la administración de Javier Milei se suma a la serie de escándalos que sacuden al Gobierno nacional. Según revelaron diputados bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR), el Ejecutivo nacional habría usado dinero destinado a obras hídricos para la especulación financiera.

La situación fue descripta por los legisladores radicales Valentín Miranda y Silvina Vaccarezza durante la sesión del pasado jueves. Entre las alocuciones, acusaron al gobierno de Milei de desviar fondos que correspondían a las obras de dragado y ensanchamiento del Río Salado. Se trata de un proyecto para mitigar inundaciones.

De acuerdo con los diputados, ese dinero fue destinado a la timba financiera. “Según el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, el Fondo Hídrico tiene acumulado 175 mil millones de pesos; es decir que plata hay. Pero este Fondo está puesto en un plazo fijo y, también, se compraron Lecaps”, expuso Vaccarezza.

La diputada y productora agropecuaria de Alberti trazó un panorama desalentador sobre la situación en el centro y noroeste de la provincia: “Hoy tenemos tres millones de hectáreas afectadas por la inundación con un impacto productivo y social”.

Miranda fue otro de los que se mostró crítico al freno de las obras: “entendemos que el gobierno nacional hable de déficit cero, pero la plata está disponible”.