Reclaman obras en escuelas de La Plata

Un nuevo reclamo sobre el estado edilicio de las escuelas de La Plata entró al Concejo Deliberante. Le exigen al Municipio que gestione ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Consejo Escolar platense una serie de “obras urgentes”.

La concejala Melany Horomadiuk presentó un expediente donde denuncia una situación crítica en las escuelas secundarias Nº 77 de Lisandro Olmos, Nº 3 de Los Hornos, y Nº 1 “Manuel Belgrano”.

En su presentación, la edil dio cuenta de que en estos establecimientos se debió suspender las clases, además que ya habían presentado denuncias al respecto.