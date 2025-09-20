Confirman reunión entre Milei y Trump

La Cancillería Argentina informó que Milei tendrá un encuentro bilateral con su par estadounidense, Donald Trump, el próximo martes por la mañana en Nueva York.

La reunión se dará luego que el mandatario argentino reveló que está tratando de negociar un préstamo directo con Estados Unidos para afrontar los vencimientos de deuda y alejar la crisis cambiaria que se profundizó durante la última semana.