“Con la intervención al dólar se podían financiar tres años del Garrahan”

En el contexto de gravedad económica que atraviesa el país, Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque Encuentro Federal en la Cámara de Diputados, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei. A través de su cuenta en X, el legislador cuestionó la intervención del Ministerio de Economía para “planchar” el dólar antes de las elecciones, señalando que los recursos destinados podrían haber financiado tres años del Hospital Garrahan o un cuatrimestre del financiamiento universitario.

El diputado remarcó que la gestión libertaria carece de un verdadero plan de prioridades, y advirtió que el Ejecutivo intenta responsabilizar al Congreso por una crisis que surge de sus propias decisiones. “¿Y el problema es el Congreso? Te recuerdo que es una institución de la democracia”, sostuvo Pichetto.

Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente Milei arremetiera contra los legisladores del PRO, a quienes calificó de “antikukas” por no acompañar su agenda en el Congreso. Para Pichetto, estas críticas revelan que el Gobierno está más enfocado en gestos políticos que en medidas efectivas que garanticen estabilidad económica y prioricen recursos fundamentales en salud y educación.

En su mensaje, el legislador subrayó la urgencia de redefinir prioridades y dejar de usar los recursos públicos como herramientas de corto plazo, advirtiendo que decisiones como la intervención en el dólar no solo comprometen la confianza del mercado, sino que también privan al país de inversiones esenciales.