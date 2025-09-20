Impulsan el servicio comunitario como requisito para finalizar la secundaria

El senador bonaerense del bloque UCR-Cambio Federal, Marcelo Daletto, presentó un proyecto para crear el “Servicio Social Obligatorio”, mediante el cual los estudiantes secundarios deberán realizar trabajos comunitarios como condición para finalizar sus estudios. La iniciativa apunta a fortalecer valores de ciudadanía, solidaridad, respeto y compromiso social, complementando la formación académica tradicional.

Según Daletto, los alumnos de los últimos dos años del secundario deberán participar en actividades en comedores comunitarios, escuelas, asistencia a adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad. “El sector educativo debe reconsiderar su plan de estudios, reconociendo que las habilidades académicas por sí solas no son suficientes”, explicó el legislador.

El Servicio Social Obligatorio se implementará a través de convenios entre el Gobierno provincial y los municipios, que coordinarán con las escuelas y las organizaciones donde los estudiantes realizarán las tareas. Cada escuela, junto con el municipio, elaborará un plan anual detallando actividades, objetivos, responsables, cronograma y modelo de cumplimiento de horas, que será aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación.

El proyecto, que combina formación académica con experiencia comunitaria, propone acercar generaciones y reforzar la función social de la educación, buscando que los estudiantes desarrollen habilidades y valores que trasciendan las aulas y contribuyan a la sociedad.