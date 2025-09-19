Nocaut del mercado al modelo de Milei y Caputo

La Bolsa de Valores de Argentina registró el peor desempeño de las plazas bursátiles del mundo. El principal índice argentino, el S&P Merval, cayó 4,3% este jueves y acumula un derrumbe del 29,41% en el año. Además, contrasta con los del resto de la región, ya que el índice brasileño Bovespa subió un 21,04%, el colombiano COLCAP un 32,96%, el peruano S&P Lima General un 20,29% y el mexicano S&P/BMV un 24,40%.

Además, los bonos en dólares profundizaron su caída: se desplomaron hasta 13,4% en la bolsa local, y hasta 8,6% en Wall Street.

En consecuencia, el riesgo país, que significa la confianza hacia un país para prestarle plata, saltó 14,6% en una jornada (57,6% desde la derrota electoral del 7 de septiembre) hasta los 1.428 puntos.

Como si fuera poco, la mayor operadora argentina del mercado bursátil, Balanz, declaró que registró pérdidas superiores al 15% de su patrimonio neto en el ejercicio que cerró al 30 de junio pasado, y puso en alerta a los ahorristas de todo el sistema financiero por el temor a que se generalicen los problemas en las entidades financieras.

Con la nuestra

En paralelo, el dólar se disparó por arriba del techo de la banda cambiaria que el Gobierno acordó con el FMI, y cerró cerca de los $1.500.

A su vez, Caputo tuvo que intervenir para que no subiera más: luego de vender 53 millones de dólares en la jornada anterior, este jueves ese número escaló a 379 millones.

Dicha cifra equivale a más de cuatro emergencias pediátricas anuales, ley que Milei vetó y que Diputados ratificó.