Buscan declarar al sistema nuclear como un bien público y estratégico

El senador José Mayans anunció este jueves que impulsarán una declaración conjunta en el Congreso para declarar al sistema nuclear argentino como “bien público estratégico y no enajenable”. La iniciativa surge tras los anuncios del vocero presidencial Manuel Adorni, quien ratificó que el Gobierno nacional planea avanzar en la privatización del sector nuclear, medida que la oposición considera “verdaderamente gravísima”.

“Lo estamos charlando entre los jefes de bloques, también con diputados. Vamos a declarar al sistema nuclear un bien estratégico, que no se puede vender por lo que representa”, afirmó Mayans.

El legislador formoseño insistió en que el Gobierno “no puede rifar el patrimonio nuclear ni llamar a licitación como si fuera un bien cualquiera”. Ante este contexto, adelantó que los jefes de bloques trabajan en un despacho conjunto para tratar la declaración en la próxima sesión, con o sin dictamen. “Hay que frenar esta decisión en forma inmediata, antes de que el daño sea irreparable”, advirtió.