Duhalde: “Si pierde Milei peligra su continuidad”

Eduardo Duhalde emitió una fuerte advertencia política: “Si el Gobierno pierde en octubre, es posible que peligre la continuidad de Milei”. Con esa frase, el expresidente subrayó el carácter crucial de los próximos comicios electorales para definir el rumbo institucional del país.

En diálogo con El Destape 1070, Duhalde mostró preocupación por lo que considera una gestión que no percibe “la importancia de algunas cosas”, al referirse a los anuncios de Milei. En ese sentido, apuntó a lo que ve como una carencia de visión política estratégica, capaz de anticiparse y manejar crisis más complejas que las meramente económicas.

El exmandatario también analizó el escenario político de cara a las elecciones. Para él, más allá de los nombres, lo que está en juego es la estabilidad institucional: que un eventual fracaso electoral podría generar no solo un cambio de gobierno, sino una comprobación real de la fragilidad del sistema si no se gira con prudencia.

Otra de las críticas destacadas fue hacia la polarización exacerbada entre los dirigentes políticos. Duhalde afirmó que hoy el peronismo no constituyen una alternativa sólida si continúan divididos. Reclamó unidad, diálogo y responsabilidad institucional.

En cuanto a la figura Milei, Duhalde no se privó de críticas: lo acusó implícitamente de mentir al no hacer frente o asumir la magnitud de algunos problemas estructurales, y de no entender aspectos fundamentales para gobernar con eficacia.

De esta manera, Duhalde se posicionó como voz de alarma frente al rumbo político argentino. No solo advirtió sobre los riesgos de una derrota electoral del oficialismo, sino que también reclamó una reflexión profunda sobre los modos de gobernar, la unidad de los sectores tradicionales y la responsabilidad institucional para evitar que la crisis se profundice.