Milei propone IVA para diarios y medios digitales

Una de las modificaciones implementadas en el Presupuesto 2026 es sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA): el Gobierno propone la eliminación de la exención prevista para la actividad editorial (diarios y revistas) y las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea. La medida alcanzaría a toda la cadena de comercialización y distribución.

No obstante, esta eliminación de exención, la norma mantiene la posibilidad de computar como crédito fiscal del gravamen las contribuciones patronales sobre la nómina salarial del personal. Actualmente, tales remuneraciones deben estar devengadas en el período fiscal y efectivamente abonadas al momento de presentación de la declaración jurada del tributo.

Lo que cambiaría en este sentido, de ser aprobado el proyecto, es que se reafirma la necesidad de prorratear los sueldos cuando existen otras actividades distintas a las mencionadas, de manera de computar el crédito fiscal en función de las remuneraciones atribuibles a las actividades beneficiadas.

Ahora bien, como se propicia la eliminación de la exención para diarios, revistas y publicaciones periódicas y suscripciones de ediciones periodísticas digitales, paralelamente se impulsa dejar sin efecto el beneficio del cómputo de créditos fiscales aplicados a la actividad exenta contra otras actividades gravadas, ya que pasarán a todas a ser actividades gravadas.