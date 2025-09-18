Finalizó el escrutinio definitivo en Buenos Aires

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio por finalizado este miércoles el escrutinio definitivo de las elecciones provinciales. Los resultados serán publicados antes del domingo en el portal oficial del organismo, aunque ya se confirmó que el peronismo obtuvo la mayoría automática en el Senado bonaerense.

El foco estaba puesto en los municipios donde la paridad de votos había dejado finales abiertos y, sobre todo, en la definición de las tres bancas de la Séptima sección electoral. La incógnita era si Fuerza Patria retendría los tres escaños en juego o si La Libertad Avanza alcanzaría el 33% necesario para ingresar un senador.

De acuerdo con lo informado por los representantes partidarios que presenciaron el conteo, el espacio libertario no logró sumar el 0,16% (equivalente a 752 votos) que le faltaba para llegar al piso requerido. De esta manera, Fuerza Patria se quedó con los tres lugares y alcanzó los 24 senadores, cifra que le garantiza quórum propio en la Cámara alta provincial.

El recuento de votos culminó con la mesa 66 de Villa Gesell, perteneciente a la Quinta Sección Electoral. Al cierre de la jornada, las autoridades judiciales reconocieron el trabajo realizado. La presidenta de la Junta Electoral y titular de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, junto a la vice, Ana María Burimborde, agradecieron a fiscales, apoderados, funcionarios y al personal del organismo por su intenso trabajo, transparencia, eficacia y gran velocidad.