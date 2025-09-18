“Milei elige desfinanciar la educación porque quiere una Argentina sin soberanía”

Legisladores bonaerenses de distintos espacios políticos se sumaron al reclamo en defensa de la educación pública y en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Diputados y senadores coincidieron en la necesidad de garantizar recursos para las universidades nacionales y respaldaron la Marcha Federal Universitaria.

La vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que Milei aplicó un recorte del 40% en el presupuesto universitario, un 60% en infraestructura y un 38% en becas, lo que paralizó obras en 22 de las 25 universidades de la Provincia. “Milei elige desfinanciar la educación pública porque quiere una Argentina sin soberanía, progreso ni futuro”, denunció.

Por su parte, el presidente del bloque UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena, advirtió que el veto “es un golpe a docentes, estudiantes, no docentes, científicos e investigadores”. También afirmó que la marcha “fue más que la defensa de un presupuesto”, ya que buscó “defender la educación como herramienta de movilidad social y la investigación como motor del desarrollo”.

En la misma línea, la diputada Viviana Dirolli advirtió que “ir contra el Garrahan y la universidad pública es ir contra el futuro de los argentinos”.

Los planteos confluyeron en un mismo diagnóstico, las políticas de la administración libertaria golpean a la sociedad y amenazan el futuro de las nuevas generaciones.